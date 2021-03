Billedserie: Sådan husker vi et år med coronavirus

Christina Brødbæk, Ålsgårde, 44 år, partner i Mr. August i Stjernegade. - Vi var i butikken, hvor vi fulgte pressemødet, hvor landet blev lukket ned. Vi har aldrig set så meget TV, som vi gjorde i den periode, fordi vi skulle følge med i alle pressemøderne. Efter pressemødet blev jeg enormt overrasket over, hvor mennesketomt der blev i Helsingør fra den ene dag til den anden. Først tænkte vi, at det var godt, at vi ikke blev lukket ned, men efterfølgende fandt vi ud af, at det nok havde været for det bedre, for der var bare stilstand. Den usikkerhed, der har været forbundet med pressemøderne, har haft størst betydning for os. Det påvirkede vores salg hver gang, at der blev afholdt pressemøde, så vi holdt vejret, når vi skulle høre om de nye restriktioner. Foto: Christopher Valeur