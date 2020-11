Se billedserie Således vil træet se ud de næste par uger, inden der kommer lys på træet. Foto: Christopher Valeur

Billedserie: Nu er julen kommet til byen

Helsingørs juletræ er ankommet til byen, efter at være blevet transporteret fra dybt inde i de svenske skove.

Helsingør - 11. november 2020 kl. 12:26 Af Christopher Valeur Kontakt redaktionen

Klokken 09.00 kørte en lastbil ombord på ForSea færgen mod Helsingør. Med sig havde lastbilen et 12-meter langt juletræ af Nordmannsgran, der en halv times tid efter blev kørt ind på Axeltorv, hvor træet skal skabe julestemning den kommende tid. Her begyndte en større opgave med at få juletræet til at stå korrekt på torvet i hjertet af byen. Flere nysgerrige borgere kom forbi og så processen, ligesom Peter Bertram også overværede træets opsætning. Han er tidligere butiksejer i byen og har været med til at sørge for, at der er kommet juletræ til byen de seneste 41 år.

- Jeg har haft noget at gøre med det alle årene. Jeg var med i Helsingborg det første år, hvor LB Færgerne startede med at give et juletræ. Efterfølgende har ForSea overtaget gerningen, så de giver træet, hvilket vi er meget taknemmelige for. De kommer og tænder træet sammen med borgmesteren den første søndag i advent, siger han.

Det er ikke kun Peter Bertram, der har arbejdet med juletræerne i Helsingør i en årrække. Også svenske Mats, som stod for rejsningen af juletræet, har været med i adskillige år. Faktisk var det først hans far, som sørgede for juletræ til byen for 41 år siden, og nu har sønnen altså overtaget ansvaret. Det er en større proces, at udvælge det rigtige juletræ, især da man gerne skal undgå at juletræet knækker på grund af storm, hvilket det tidligere har gjort.

- Juletræet er et, som Mats udvælger. Han bruger hele året på at udvælge de rette juletræer, da han også leverer til mange steder i Sverige. Han finder altid nogle rigtig flotte træer. I Helsingør har vi brug for et, der står frit, for at være sikre på, at det er stærkt nok, hvis der kommer blæsevejr. Hvis man tager et træ midt i skoven, så kan det ikke tåle blæsevejr på samme måde som et træ, der står frit, siger han.

Næste skridt er at der skal lys på juletræet, der efter planen tændes første søndag i advent klokken 16.

