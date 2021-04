Billedserie: Frisører melder om voldsom travlhed: Se de store forandringer

Se billedserie Nu er det slut med at lytte til drillerier, for Christian Nielsen, der ellers var lidt begyndt at ligne Tommy Seebach i 80´erne. Foto: Philip Horup Foto: Trine Nielsen

Efter en meget lang nedlukning, er det nu igen muligt at blive klippet, og det kunne mærkes hos frisørerne og ses på kunderne

Frisørerne har været savnet. Det er der ingen tvivl om.

Det blev i den grad tydeligt for enhver på frisørernes første genåbningsdag efter den lange corona-nedlukning, hvor også håret hos mange var blevet vældig langt og vildt.

De vilde frisurer har fået byens frisører til at sætte ekstra tid af til kunderne, og enkelte har også valgt helt at udvide åbningstiderne - simpelthen på grund af travlhed. Det gælder blandt andet salonen Moderne Klip i centrum af Helsingør, hvor ejer Qaneh Khalils arbejdsdag er blevet meget lang.

- Jeg lukker klokken 22.00 i aften, og jeg åbnede klokken 8.00. Normalt har jeg også åbent for kunder uden tidsbestilling, men nu er det kun med tidsbestilling, fordi ellers kommer man til at vente i meget lang tid, fortæller frisøren, som har haft sit sted i tre år, og som virkelig har savnet sin normale dagligdag.

- Folk er blevet forsøgt klippet af deres kærester, brødre og mødre, men nu vil alle ind og blive klippet rigtigt. Der er mange, som ikke er blevet klippet i meget lang tid, og vi har alle savnet hinanden. Når man får stamkunder, er det ligesom at få et venskab, siger Qaneh Khalil.

- Dårligt forberedt En klipning kræver en frisk negativ test, og det har skabt travlhed på teststederne i Nordsjælland. Køen til næsepodning ved færgeterminalen i Helsingør har eksempelvis aldrig været længere end den var tirsdag, og dermed blev tålmodigheden testet en sidste gang for de mange klippehungrende lokale. Hos Guys & Dolls Intercoiffure i Helsingør har indehaver Sascha Hirtsgaard frygtet, at genåbningen ville føre til lange køer, og hun mener derfor, at myndighederne burde være bedre forberedt på den stigende efterspørgsel.

- Mine kunder fortæller, at tiderne ikke holder, og det virker ualmindeligt dårligt forberedt, og det er præcis det, som mange frisører har frygtet. Når det er sagt, er vi så glade for at åbne op igen, at vi næsten ikke kan være i vores vinterblege kroppe af bare glæde og lykke, siger indehaver af Guys & Dolls Intercoiffure Sascha Hirtsgaard, der er fuldt booket helt indtil maj.

Selvom salonen emmer af travlhed, får de fyldte ordrebøger ikke Sascha Hirtsgaard og hendes fem ansatte til at erstatte nattesøvn med klipperi.

- Vi kan jo heller ikke bare knokle os selv halvt ihjel. Og hvis vi tager for mange kunder ind nu, vil der desuden komme flaskehalse, hvor der så igen vil være en lige så stor ophobning af kunder.

Ligger på grænsen I nabokommunen Fredensborg er genåbningen af de liberale erhverv - herunder frisørsalonerne - udskudt, ligesom andre kommuner i Nordsjælland og på den københavnske vestegn også fortsat er underlagt strengere restriktioner. I Helsingør kræver det altså »bare« en vaccination eller et negativt testsvar, før man kan få ordnet lokkerne, og i de saloner Fredensborg Amts Avis har besøgt, er kontrollen forløbet uden problemer.

Smittetrykket i Helsingør er dog stadig for højt - og faktisk højere end i eksempelvis Gladsaxe Kommune, hvor frisørerne er tvunget til at lukke ned. Derfor er det bestemt ikke sikkert og vist, at Helsingør-frisørerne kan forblive åbne, og hos Camilla Quist, der har Salon Quist i Sct Olai Gade, bliver smittetallene fulgt tæt.

- Jeg holder øje og havde frygtet, at vi var blandt dem, som ikke fik lov at åbne op, fordi vi ligger lige på grænsen. Det er ikke sjovt at aflyse tider, men kunderne forstår det, synes jeg, siger frisøren, som fortæller, at arbejdsdagen har været fyldt med overraskelser.

- Vi har fået blomster flere gange i dag, og det er overvældende. Det er slet ikke noget, jeg havde regnet med, så det har været helt fantastisk, siger Camilla Quist.

