Billedserie: Elever søsatte hjemmebyggede skibe

Forældre, bedsteforældre, lærere og forbipasserende stod på kajen og holdt vejret, mens eleverne fra to syvende klasser fra Hellebæk Skole gik ombord i deres hjemmebyggede skibe fredag ved mniddagstid. Alle var de netop blevet søsat i Kulturhavnen, og selvom de tilsyneladende ikke lukkede vand ind, var der stadig uvished om, hvorvidt de kunne klare elevernes vægt. To ad gangen gik de om bord, sejlede en tur og gik i land igen syv minutter senere. Heldigvis kunne alle tre både klare turen i havnen - kun et par sokker blev våde. Eleverne er de første deltagere i projektet »Håndværk på havnen«, som er en uges skibsbygger-forløb udarbejdet af U/Nord og Museet for Søfart. Hele herligheden blev derfor sat i gang med en åbning mandag morgen, hvor kulturminister Joy Mogensen (S) bød velkommen.