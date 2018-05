Billedserie: CLICK forvandlede haller med lys og lyd

Det var en helt anden verden end træskibenes på havnen og den folkelige jazz's på gaderne, som man kunne opleve i Værftshallernes store Hal 14 og på Kulturværftet. Hallerne var ved hjælp af lys og lyd og moderne videoteknologi forvandlet til et mystisk og helt anderledes rum, hvor meget kunne ske. Således kunne man opleve at komme ind til en kvinde spærret inde i et glasbur med en enorm mængde af melorme, som udgjorde Tina Tarpgaards værk »MASS - bloom explorations« og i et andet rum sad en kvinde i et helt andet glasbur og spandt uld, og imens kunne man høre elektronisk musik i den store hal ledsaget af video på et gigantisk baggrundslærred.