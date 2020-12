Se billedserie Boderne er flyttet op fra kældrene og ud i slotsgården, hvor der er god afstand mellem boderne.

Send til din ven. X Artiklen: Billedserie: Børnevenlig jul på Kronborg Slot Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Billedserie: Børnevenlig jul på Kronborg Slot

Kronborg i julen plejer at være et tæt menneskemylder. I år er fokus lagt på at give børnefamilierne en fælles og tryg oplevelse i denne helt særlige juletid.

Helsingør - 06. december 2020 kl. 13:43 Af Steffen Slot Kontakt redaktionen

Timeslots, god afstand mellem de få boder i slotsgården, ensretning... sprit... Julehygge på Kronborg er alt det, som et publikumsvenlig slot skal være midt under en pandemi, men det er også noget mere.

Slottet medarbejdere har gjort ekstra meget ud af det, som nogle gange kan drukne i de mange tusinde mennesker, der på et normalt år vil tage til julemarked på Kronborg.

- Vi vil give børnefamilierne en god oplevelse, fordi de savner noget at lave sammen som familie, fortalte Maria Christensen, der er drifts- og publikumsansvarlig på Kronborg Slot.

Fakta Julehygge på Kronborg kan opleves i weekenden den 12. og 13. december fra klokken 10.00 til 17.00. Billetreservation via www.kronborg.dkslot Juletræ og musik i dansesalen Børnenes nysgerrighed går som en rød tråd igennem programmet for årets »julehygge«, et ord der skal signalere et lavere tempo og mere afstand end til julemarkederne. Denne lørdag var der god plads på slottet, og generationerne mødtes på tværs - bedstemor med det store, brede visir foran ansigtet og barnebarnet med et smart mundbind i stof. I Dansesalen kunne de høre sang og lut og historier om Renæssancens børn, der som 12-årige af kongen kunne blive sendt til Italien for at studere musik. Hvis børnene da havde talent for musikken.

Nutidens børn kunne også få et brev fra julemanden, hvor han fortalte om de spor, han havde lagt ud i slottets køkken, soveværelset, Dronningens Kammer, Parolesalen... Rundt på slottet kunne børnene finde bogstaver, der til sidst dannede et godt juleråd. Og hvad det er, ja det må alle nysgerrige børn og voksne tage på Kronborg i den kommende weekend for at finde ud af. Et juleråd om julefred, skulle det efter sigende være...

Tid til at julehygge I slotsgården stod Anne-Dorthe Tams ved en af boderne og syntes ind imellem, at det var lidt for fredeligt.

- Jeg er her for 2. gang, og det er jo ikke som sidste år, hvor jeg og min datter havde travlt hele tiden. Nu har jeg bedre tid til at snakke med alle dem, der arbejder her, og de har taget godt imod os i boderne. Jeg kommer jo igen til næste år, og så er det jo rart, at jeg kender folkene, fortalte hun mellem fine juledekorationer og kranse.

Mindre stress, mere tid til at snakke med kunderne, når der er færre af dem? Nej, lige der så Anne-Dorthe Tams ikke den store forskel.

- Jeg har altid tid til at snakke med kunderne, også når jeg har travlt, sagde hun med et stort smil.