Se billedserie Flemming Bang, Rikke Sandberg, Henrik Dam Thomsen og Johannes Søe Hansen sørgede for god underholdning i en lille time. Her ses også 100-kronesedlen, hvorpå Carl Nielsen figurerer. Foto: Christopher Valeur

Send til din ven. X Artiklen: Billedserie: 400 børn var til koncert på Kulturværftet Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Billedserie: 400 børn var til koncert på Kulturværftet

Skolerne i Helsingør Kommune var flokket til Kulturværftet fredag morgen og formiddag, hvor organisationen Barndrømmen fejrede FN Børnekonventionens fødselsdag til en brag af en koncert.

Helsingør - 21. november 2020 kl. 05:33 Af Christopher Valeur Kontakt redaktionen

Skuespilleren Flemming Bang styrede fortrinligt løjerne, da 400 børn ad to omgange skulle til koncert om Carl Nielsen og drømme i Kulturværftet fredag morgen samt formiddag. Det var forventningsfulde børn der satte sig i den mørke sal, hvor stemmerne gik højt om alt og intet, indtil Flemming Bang trådte ind på scenen, hvilket med et trylleslag fik roen til at sænke sig.

Læs også: FN Børnekonventionen fejres med drømmekoncerter og drømmekage

Flemming Bang formåede på spændende og sjov vis at oplyse børnene blandt publikum om alt fra hvem der er at finde på 100-kronesedlen, til hvorfor der for 31 år siden blev skabt en børnekonvention. Det bedste eksempel på den kontrastrige formidling var, da han bad publikum om at lukke øjnene og forestille sig ens drømme. Det kunne være, at forestille sig, hvad man vil lave, når man bliver stor eller hvad man skal i spisefrikvarteret senere på dagen. Kontrasten var til at få øje på, men det skabte en forestilling, der var i øjenhøjde med det livlige publikum.

Ingen sang hos publikum På grund af corona måtte børnene ikke synge med, da Flemming Bang i selskab med Rikke Sandberg på flygel, Henrik Dam Thomsen på cello, og Johannes Søe Hansen på violin, optrådte med klassikere som »Jeg ved en lærkerede« og »Min kat den danser tango«. Det afholdt dog ikke Flemming Bang i at aktivere publikum undervejs, der fik lov at give den gas med klap og tramp, eller som Flemming Bang kaldte det, at klampe.

Historien om Carl Omdrejningspunktet for forestillingen var historien om Carl fra Sortelung på Fyn, der som barn blot drømte om at blive noget ved musikken, men endte med at blive en af Danmarkshistoriens største komponister. For Carl Nielsen fik sine drømme opfyldt og på samme måde var der derfor også opbakning til børnene, da de undervejs i forestillingen blev spurgt, om hvad de drømte om at blive, hvor svarene var alt fra professionel gamer til fodboldspiller og designer.

Glade børn Det var da også glade børn, der efterfølgende kom udenfor i lyset igen, hvor de fik en goodiebag med drømmekage, banan, mandarin, slikpinde og æblejuice. Også hos eleverne i 3.a på Skolen ved Gurrevej var der glæde at spore, efter de havde brugt en time i Store Sal på Kulturværftet.

- Det var meget sjovt og spændende, fortalte Fatima og Nihal, mens de havde flere klassekammerater omkring dem, der nikkede anerkendende.

Kunstens verden Direktør og stifter af Barndrømmen, Dorthe Foged, var ligeledes glad for afviklingen af arrangementet, som hun håber har givet børnene en lærerig og spændende introduktion til kunsten.

- Det er gået godt. Jeg kunne se forventningsfulde børn inden forestillingen, og kunne spore lys i øjnene på dem, da de gik derfra. Det virkede til, at børnene blev glade for det frugt og kage, som de fik med. Vi har en stor vision om at give så mange børn som muligt gode oplevelser i kunstens mangfoldige verden, og derfor havde vi også Danmarks bedste musikkunstnere med, siger Dorthe Foged.

Coronarestriktioner Forud for forestillingen er der blevet arbejdet hårdt i kulisserne, hvor der særligt har skulle tages højde for corona.

- Musikere og skuespillere er blevet coronatestet, ligesom jeg selv og min assistent er det. Det var en betingelse fra Barndrømmen. De frivillige arbejder med handsker og mundbind. Eleverne skulle ankomme så sent som muligt før koncerten for at undgå smitte og skulle desuden stå klassevis. Derudover lod vi en klasse ind af gangen. Og så har vi selvfølgelig haft en masse håndsprit klar, fortæller Dorthe Foged.

Foruden de 400 børn, der kom og så forestillingen, blev arrangementet ligeledes livestreamet ud, så elever og lærere, der ikke kunne komme, kunne se med online.