Billeder og video: Tættere på gløggens hemmelighed

Hvert år bliver der sat ord på den gode gløgg, når Stejlepladsgruppen inviterer til Gløgg-dyst på stranden over for Skotterup-købmanden syd for Helsingør. Her i 2017 blev det afgørende at være »god skarp«, ikke bare skarp.