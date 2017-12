Billeder: Stort rykind til Kronborg Julemarked

Se billedserie Foto: Kenn Thomsen Foto: Kenn Thomsen

Helsingør - 05. december 2017 kl. 16:00 Af Victor Viemose Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Mange mennesker besøgte i weekenden julemarkedet på Kronborg Slot, der bød på både teater, børneværksted og damptog. Det skriver Frederiksborg Amts Avis.

»Danmarks hyggeligste julemarked« står der skiltet ved broen, der leder over voldgraven og ind til Kronborg Slot. Denne skribent har hverken været i Slagelse eller Holstebro for at teste, om den påstand holder vand, men faktum var, at der allerede fra første færd lørdag middag var lang kø til julemarked. Så lang, at duften i luften skiftede fra brændte mandler til crepes og tilbage til brændte mandler afhængig af, hvilken af de mange juleboder, man stod foran. Søndag forsvandt solen bag en sky, uden at det dog betød nogen nedgang i trafikken over voldgangsbroen.

Flere besøgende end sidste år Hos arrangørerne bag markedet har man også noteret sig og glæder sig over det store indryk i løbet af de første dage. Det fortæller Maria Christensen, der er leder for drift og publikumsservice på Kronborg Slot.

- Vi har ikke de officielle besøgstal endnu, men det er min klare fornemmelse, at vi ligger højere end vi gjorde sidste år. Der har været rigtigt mange mennesker indtil videre, og det kunne tyde på, at vi er ved at komme på julemarkedslandkortet, siger Maria Christensen.

Det er tredje år, at Kronborg Slot holder julemarked i dets nuværende format. Tidligere har man holdt et kunsthåndværkermarked til jul, men er siden gået over til det bredere mærkat 'julemarked'. Der er da også tilsyneladende noget for enhver smag. I børneværkstedet pyntes der honninghjerter og klippes julehjerter, mens et hjørne er afsat til højtlæsning. I dansesalen er der forestillinger med Eventyrteatret, ligesom der danses om et stor træ sammen med julemanden. I kirken er der jazzkoncerter, gospelkoncerter og violinkoncerter og på markedet går voksne på jagt blandt strikhuer, fuglehuse, cremer og tehætter af skind.

Damptog et tilløbsstykke Hvad årsagerne er til det øgede besøgstal, udover at markedet er ved at få et mere kendt navn, tør Maria Christensen ikke pege på. Men én kunne være prisen. Ved efterårets Renæssancefestival på Kronborg rettede flere borgere kritik af, at en familie på fire skulle slippe 450 kroner for billetter. En billet til julemarkedet koster mere overkommelige 65 kroner per person. Maria Christensen mener ikke, at man kan sammenligne billetprisen til de to arrangementer, men understreger, at man få meget for pengene på julemarkedet.

- Prisen er faktisk steget en lille smule siden sidste år. Men jeg synes, det er en rigtig konkurrencedygtig pris, når man sammenligner med lignende markeder rundt om i landet, og tænker på, at langt det meste er gratis, når først man er inde, siger Maria Christensen.

Hun påpeger også, at årets nye element, en tur med et klassisk damptog fra Hellerup til Helsingør, har været et stort tilløbsstykke.

- Togturene har været et forsøg fra vores side på at skabe en helstøbt oplevelse, hvor alt spiller sammen, og det har været en succes. Begge weekendens ture var fuldstændigt udsolgt, siger Maria Christensen.

Var man ikke én af de mange, der var til julemarked på Kronborg Slot i weekenden, så har man chancen næste weekend den 9. og 10. december.