Voldsomme regnbyger ramte lørdag Nordsjælland og flere steder blev de oplevet som skybrud. I Helsingør var en kapsejlads for træbåde ved at være afsluttet, da uvejret brød løs - her er sejlernes tøj hængt til tørre, da de igen var i havn. Foto: Kenn Thomsen

Billeder: Sejlernes stilhed efter uvejrsstorm

I en halvdæksbåd er der intet dæk at søge ly under, så de fire sejlere var udsatte, da bygernes tunge dråber hamrede ned over dem og bølgerne, som får et helt særligt udtryk under sådanne vejrforhold. Tunge regndråber, der rammer bølger, får det hele til at stå i et på en måde, der er ganske ubeskrivelig - og nej, de fire sejlere nåede ikke at tage fotografier. De havde andet at se til, bemærkede de i havnen ved Kulturværftet i Helsingør, hvor der lørdag ved 15.45-tiden herskede en stilhed efter stormen.