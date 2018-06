Billeder: Magtens fodspor trodsede solskinnet

Stengærder omgiver mange skove i Nordsjælland, og det er her, at man kan finde nogle af landets største, mest markante stengærder. De strækker sig gennem landskabet og vidner om en stor arbejdsindsats. I 1781 kom den kongelige forordning om, at kongens skove ikke længere måtte bruges som græsningsskove. Indtil da havde bønderne haft ret til underskoven.

- Vi skal se historien om kongens og kirkens magt og deres betydning for landskabet i 1000 år. Kongemagten havde en strategisk interesse i at opføre Gurre Slot og også Krogen, der blev til Kronborg. Træ til flåden fik kongen fra Nordsjælland, og søer og vandløb gav den energi, der skulle til for at have en stor våbenindustri i Hellebæk, sagde borgmester Benedikte Kiær (K) i sin tale, hvor hun også kom ind på, at det er et spændende eventyr, der er begyndt med Kongernes Nordsjælland.