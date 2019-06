Se billedserie Karla Seline Lind Larsen har gået i 3.e og haft samfundsfag på A-niveau og erhvervsøkonomi på C-niveau. Her er det hendes lærer, der netop har givet hende huen på. Foto: Sofie Jungbo Jensen

Billeder: Karla blev årets første student

Helsingør - 19. juni 2019
Af Trine Lønbro Nielsen

Dannebrog gik til tops på Helsingør Gymnasium onsdag formiddag klokken 09.30, da årets første student Karla Seline Lind Larsen fra 3.e stolt kunne trække i flaglinen iført sin fine rød/hvide hue. Dermed blev der sat punktum for tre års hårdt arbejde med tonsvis af lektier og et hav af afleveringer.

- Det er en helt vild følelse at være færdig. Jeg er så lettet og glad over, at jeg klarede det, og at jeg nu kan sige, at jeg er student, fortalte hun med smil i stemmen.

Karla afsluttede en lang stribe af eksaminer med en mundtlig eksamen i Almen Studieforberedelse, AT - en eksamensform, der passede hende rigtig fint.

- Det var en god oplevelse at have så lang forberedelsestid til den sidste eksamen, som man har til AT. Man vil jo gerne gøre det ekstra godt her, forklarede hun.

Udover Karlas familie var en stor flok venner og klassekammerater mødt op for at tage imod den nyudklækkede student, der stolt fik sat huen på af sin lærer Louise Grønholm Ravn i skolens gård kort inden flaget skulle hejses. Med titlen som årets første student må Karla vente et par dage, før hun kan dele oplevelsen med resten af sin klasse, der først bliver studenter på mandag.

- Det er lidt mærkeligt, at de ikke er færdige endnu - jeg glæder mig til, at vi alle kan fejre, at vi er studenter sammen, sagde hun.

Den fine studentereksamen blev slutningen på en lang årrække på skolebænken. For første gang nogensinde er fremtiden uvis for den unge studine, der drømmer om et sabbatår fyldt med oplevelser og en rejse langt væk.

- Det her er starten på et nyt kapitel. Jeg skal holde et sabbat år, hvor jeg gerne vil til Asien og rejse rundt som backpacker. Hvad der så skal ske, når jeg kommer hjem, og hvad jeg skal studere, ved jeg ikke rigtig endnu, lød det fra Karla, der skulle hjem og fejre dagen.