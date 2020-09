Billeder: Fanen med de 111 navne blev holdt højt

Borgmester Benedikte Kiær talte om, hvordan Danmarks udsendte sætter livet på spil for at skabe fred og sikkerhed, og hun glædede sig over, at de udsendtes børn i år var inviteret med. Hun understregede, at de kan være stolte af deres forældre, og hun anerkendte, at det også kan være hårdt og frygtsomt at have en far eller en mor, der er udsendt for Danmark.