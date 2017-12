Billeder: Elever fra Hornbæk Skole sejrede i Boost Battle

De gode idéer var i fokus, da Helsingør Kommune torsdag for tredje gang afholdte finale i Boost Battle, hvor alle kommunens folkeskoleelever arbejder med at finde løsninger på lokale udfordringer. I år var udfordringen at gøre Helsingør til en bedre kommune for børn og unge, og her mente juryen at 9.klasse fra Hornbæk skole havde den bedste idé i form af et mobilt ungdomsaktivitetshus. Vinderne blev honoreret med en præmie på 5000 kroner til klassekassen.