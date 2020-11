Efter gudstjenesten nåede biskoppen at klæde om, inden alle blev siddende til en slags afskedsreception med faste pladser. Lise-Lotte Rebel går på pension efter 25 år som biskop i forbindelse med, at hun fylder 70 år.

Billeder: Afskedsgudstjeneste for den hjemmevante biskop

Danmarks første kvindelige biskop blev rost for sin teologiske skarphed og evne til at kende menighederne i alle afkroge af stiftet, selvom det er landet største. Det nærvær kunne afskedsgudstjenesten kun delvist afspejle - Coronaen kom i vejen.

Afstanden var stor mellem gæsterne lørdag formiddag i Helsingør Domkirke, hvor der var afskedsgudstjeneste for biskop Lise-Lotte Rebel - og den var ekstra stor, fordi biskoppen havde ønsket, at det også skulle være muligt at synge til afskedsgudstjenesten under pandemien.

