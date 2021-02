Politi og anklagemyndighed lyftede ikke bevisbyrden på et afgørende punkt ved en retssag her ved Retten i Helsingør. Foto: Sarah Marie Winther

Biljagt endte med skud: Men hvem førte bilen?

Det hører heldigvis til sjældenhederne, at politiet jagter en bil i høj fart over en strækning på tæt på 20 kilometer. Endnu mere sjældent er det, at en betjent trækker tjenestepistolen og affyrer to skud, fordi han føler sig truet.

Alt dette skete imidlertid cirka en time efter midnat 29. juni 2019. Her havde en patruljevogn på Nordre Strandvej i Hellebæk forsøgt at standse en sort VW Golf med to unge mænd.