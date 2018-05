Biljagt: Politiet susede gennem byen efter stjålet bil

Natten til mandag udspillede en længere biljagt sig i Helsingørområdet. To unge mænd kom kørende i en stjålet bil med stjålne nummerplader på Løvdalsvej, da en patruljevogn spottede bilen. Politiet forsøgte at få de unge mænd til at standse, men de trykkede i stedet speederen i bund.

To vogne jagtede den stjålne bil hele vejen til Klosterisevej i Hornbæk, hvor det lykkedes politiet at blokere for de unge mænd, der endte med at køre af vejen. Den ene patruljebil blev ramt ved standsningen, men ingen kom til skade oplyser Nordsjællands Politi, der på nuværende ikke ønsker at kommentere yderligere på sagen af hensyn til efterforskningen. De to unge mænd blev anholdt efter hændelsen.