Biljagt: Knallertfører nægtede at standse

Klokken 16.20 onsdag blev en patrulje opmærksom på en knallertfører uden hjelm på på Mads Holms Vej. Patruljen bad knallertføreren om at standse, men denne forsøgte i første omgang i stedet at køre fra patruljen. Efter en kort eftersættelse blev knallerten dog bragt til standsning på Montebello Allé, hvor føreren, en 34-årig mand fra Helsingør, blev sigtet for at have kørt uden hjelm, ligesom han også blev sigtet for at køre på en knallert, der var konstruktivt ændret, således den kunne køre hurtigere end det tilladte, oplyser Nordsjællands Politi.