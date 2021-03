Artiklen: Bilist måtte ikke låne bil - sigtet for brugstyveri

En 35-årig mand fra lokalområdet blev fredag klokken 18.15 præsenteret for en stribe sigtelser, da han blev vinket ind til siden i bil af Nordsjællands Politi på Kongevejen ud for nummer 115.

Manden havde ikke kørekort, og han var påvirket af spiritus. Desuden havde ejeren af bilen ikke givet ham lov til at låne den, så udover at køre uden kørekort og spirituspåvirket blev han sigtet for brugstyveri.