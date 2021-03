Bilerne væk fra indre by

Alt for mange respekterer ikke reglerne om, at man ikke må køre i Helsingørs gågader efter klokken 11 i hverdagene og kl 9 i weekenden. Det drejer sig både om vareleveringer, ulovlige parkeringer og biler i høj hastighed. Alt sammen til stor gene for de handlende i gågaderne. Den ulovlige kørsel og parkering i gågadezonen opleves både i og uden for butikkernes åbningstider. By-, Plan-, og Miljøudvalget har derfor besluttet, at bykernen skal fredeliggøres.

- Hvis man bevæger sig rundt i gågaderne i Helsingør Kommune, skal man kunne gøre det uden hele tiden at blive forstyrret af kørende trafik og parkerede biler. Det er generende og det går i sidste ende også ud over butikkerne, da de risikere at miste kunder. Desværre kan vi se, at reglerne ikke følges i dag, og derfor er jeg glad for, at vi nu får lukket gågaderne af, så vi er sikre på, at reglerne bliver overholdt, siger Christian Holm Donatzky i en pressemeddelelse udsendt af Helsingør Kommune.