Bilen stank af hash

En sød lugt af cannabis strømmede ud af bilen, da en patrulje fra Nordsjællands Politi lidt over midnat natten til onsdag kontaktede to mænd i en bil i Snekkersten.

Klokken 00.49 bankede en patrulje på ruden på en bil med to mænd i, der holdt parkeret på grusparkeringspladsen ved siden af Beredskabsstyrelsens bygning på Strandvejen i Skotterup. Ud af bilen kom der en lugt af cannabis, og den ene mand sad med en tændt joint i hånden.

Betjentene visiterede de to mænd i bilen, en 30-årig mand fra København og en 30-årig mand fra Espergærde, og de blev herefter sigtet for at være i besiddelse af en mindre mængde hash.