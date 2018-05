Biblioteksprojekt bliver udvidet til alle skolerne

- Vi er rigtig glade for, at alle elever nu får mulighed for at lære biblioteket at kende på en anden og mere indgående måde end hidtil.

Det sidste spor hedder

»Øget læselyst«. For når man læser, får man indsigt i andre verdener, og man får empati og forståelse for andre. I dag er læsning vigtigere end nogensinde. Det har betydning for muligheden for at få en uddannelse og at fastholde et arbejde. Desuden foregår en stor del af vores sociale liv online, derfor er det vigtigt at kunne læse og skrive for at indgå i netop de fællesskaber.