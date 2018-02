Nyhedsbrevet bliver præsenteret på årets CLICK Festival, der løber af stablen 19.-20. maj. Foto: Kenn Thomsen Foto: Kenn Thomsen

Send til din ven. X Artiklen: Biblioteket i spidsen for nyt landsdækkende medie Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Biblioteket i spidsen for nyt landsdækkende medie

Helsingør - 13. februar 2018 kl. 20:59 Af Trine Lønbro Nielsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Nyt nyhedsbrev skal trække det yngre publikum ind i fiktionens verden, skriver Frederiksborg Amts Avis. Kommunens biblioteker har fået 192.000 kroner i støtte fra Slots- og Kulturstyrelsens udviklingspulje og kommer til at stå i spidsen for et nyt landsdækkende nyhedsbrev, der skal være med til at øge de yngre læseres interesse for fiktion.

Med udgangspunkt i den traditionelle nyhedsverden reflekterer en forfatter over en journalistiske tilgang, et mediefænomen eller en begivenhed og formidler sine refleksioner i nyhedsbrevet.

- Vi vil vende nyheder på hovedet og vække en interesse hos de unge, der skal få dem til at opsøge og opdage forfatterskabet bag nyhedsbrevet, siger Simon Brørup projektleder fra Helsingør Kommunes biblioteker.

En hybrid

Det nye medie er et samarbejde mellem kommunens biblioteker og Center for Kunst og Teknologi, CATCH, som vil prøve at udfordre det traditionelle nyhedsbrev. De vil lade gamle formater møde de nye, og læserne kan se frem til at opleve, hvordan det landsdækkende nyhedsbrev er en hybrid af det skønlitterære, det dannende og det digitale.

Ifølge projektlederne Majken Overgaard og Simon Brørup er der behov for at tilgå medierne på en ny måde i en tid, der er præget af fake news og mediers infiltreringer.

- Det er vigtigt at arbejde med nyheder fra en komplet anden vinkel og give stemme til en anden måde at belyse og reflektere over nyheder på, fortæller de i en pressemeddelelse.

Et landsdækkende medie

Nyhedsbrevet møder for første gang offentligheden ved årets CLICK Festival den 19.-20 maj. Her er der sat tid af til et kick off-arrangement, hvor interesserede kan komme til foredrag om digital litteratur og udviklingen af nyhedsbrevet som genre.

Nyhedsbrevet kommer til at kunne tilgås via litteratursiden.dk samt gennem de to samarbejdspartneres hjemmesider.

- Vi håber på, at nyhedsbrevet vil blive tilgængeligt på alle landets biblioteker, siger Simon Brørup.

Nyhedsbrevet er endnu ikke navngivet.