Biblioteket har vendt udviklingen: Nu låner vi flere bøger

- Vi kan være rigtig glade for udviklingen, som afspejler, at borgerne har en stor interesse for læsning. Det her beviser, at vores biblioteker har valgt den helt rigtige strategi, og at dygtige og dedikerede medarbejdere evner at 'sælge' varen, og i den grad lykkes med at udbrede læselyst og litteratur, siger Michael Mathiesen, K, der er formand for Kultur- og Turismeudvalget.