Biblioteket drukner i materialer på hylderne

Budskabet gik rent ind hos Helsingørs borgere, da bibliotekerne åbnede for lån og aflevering den 18. maj: Nu skal der afleveres bøger! Faktisk har borgerne afleveret så historisk meget, at der ikke er plads på hylderne og alle bogvogne er optaget. Også selvom afleveringsfristen er rykket helt til den 8. juni.

- Vi hører fra publikum, at mange har benyttet lukkeperioden til at switche over til e-bøger eller netlydbøger, og det skal de naturligvis blive ved med, hvis det passer bedst. Men man skal endelig ikke holde sig tilbage med at gå på biblioteket for at låne en trykt bog. Vi har sikkerheden helt i top - men vi bugner af bøger! '