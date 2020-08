Bibliotekerne har investeret i feriebøger

Under overskriften 'Bibliotekets Bedste Bog' kan man finde stabler af den populære Delia Owens 'Hvor flodkrebsene synger'. Også Michael Katz Krefelds seneste krimi 'Skytsengel' og Malene Ravns roste, historiske roman 'Hvor lyset er' kan man score fra bordene. Eller den dramatiske historie om en familie under vietnamkrigen 'Vi er kortvarigt smukke her på jorden' af Ocean Vuong. Udlånet går stærkt, og publikum har taget tilbuddet til sig. Så måske er det helt andre boghits, der ligger fremme om et par dage.