Mange kommer nok til at savne det daglige besøg på bibliotekets læsesal her på Kulturværftet. Foto: Thomas Arnbo Foto: Thomas Arnbo

Bibliotekerne er lukket, men ikke digitalt

Det er frem til og med den 3. januar ikke muligt at låne eller aflevere ting på bibliotekerne i Helsingør Kommune. Der er derfor kommet fornyet fokus på det digitale.

Helsingør - 09. december 2020 kl. 15:16 Af Christopher Valeur Kontakt redaktionen

Fra onsdag den 9. december har Helsingør Kommune igangsat en nedlukning frem til og med den 3. januar. Det betyder at caféer, restauranter, og ikke mindst bibliotekerne bliver nødt til at lukke. Forbrugerne af bibliotekerne i Helsingør, Espergærde og Hornbæk vil derfor i den nærmeste fremtid hverken have mulighed for at låne eller aflevere bøger, videospil og lignende. I stedet vil det være muligt at låne lydbøger og e-bøger på eReolen.

- Vi gør så meget, som vi kan i forhold til retningslinjerne. Vi har derfor prioriteret det digitale bibliotek, som vi kunne se, blev brugt meget i løbet af forårets nedlukning. Vi har samme åbningstid som normalt, hvor det er muligt at ringe til os og få hjælp. Det kan være, at vores servicetilbud ændrer sig, såfremt der kommer nye udmeldinger fra KL og Kulturministeriet, siger bibliotekschef, Søren Mørk Petersen.

Mange lån I dagene op til nedlukningen har Helsingør Kommunes Biblioteker haft travlt. Med udsigten til nedlukning har adskillige borgere skyndt sig ned på kommunens biblioteker for at låne bøger, film og spil.

Intet gebyr - Der har virkelig været mange folk forbi. I tirsdags var der rigtig mange nede og låne, og sådan har det egentlig været siden i mandags på alle bibliotekerne i kommunen. Allerede kort efter pressemødet i mandags, kom der mange ned for at låne ting, og det synes vi selvfølgelig er dejligt, fortæller Søren Mørk Petersen

Nogle biblioteker gjorde under forårets nedlukning det muligt for borgerne at aflevere deres lån udefra gennem en brevsprække. Det bliver ikke tilfældet for borgerne i Helsingør Kommune. Man skal dog ikke frygte for at skulle betale gebyr for de lån, som man ikke kan aflevere.

- Det bliver aldrig vores brugeres problem, at vi må lukke ned. Ligesom i foråret, vil der komme en periode med frit lejde, hvor man kan aflevere sine lån uden gebyr, når vi åbner igen, siger Søren Mørk Petersen.

Hvis man har den landsdækkende biblioteksapp installeret på sin telefon, skal man ikke være bange for at skulle betale et gebyr for overskredne lån. For selvom appen fortsat viser, at man skal aflevere sit lån i løbet af nedlukningsperioden, eller sågar fortæller, at ens lån er blevet overskredet, er det ikke lig med, at man skal betale et gebyr.

- Vi kan slå gebyr fra. Man skal derfor ikke betale gebyr, hvis man overskrider en afleveringsdeadline i løbet af nedlukningsperioden. Derudover sender vi hverken påmindelse om afleveringsdeadline via beskeder, sms eller e-mails i den kommende periode. Når vi åbner op igen, vil der komme en gradvis indførelse af gebyr, siger Michael Trøstrup, der er systemadministrator på Helsingør Bibliotekerne.

Nedlukningen betyder også, at det ikke er muligt på nuværende tidspunkt at reservere bøger og spil på biblioteket til fremtidig brug.