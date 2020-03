Bibliotekerne aflyser alt

For at forebygge Coronasmitte aflyser Helsingør Kommune og dermed også bibliotekerne alle arrangementer og faste begivenheder i marts.

For at forebygge smitte har Helsingør Kommune besluttet at aflyse alle arrangementer i marts. Det betyder også, at ingen af de planlagte arrangementer på kommunens biblioteker i Hornbæk, Espergærde og Biblioteket Kulturværftet vil blive gennemført i marts måned. Både de faste aktiviteter og arrangementer med billet er aflyst. Bibliotekerne arbejder på at finde nye datoer for en række arrangementer.