Bibliotekerne åbner igen

Helsingør - 31. maj 2020 kl. 06:09

Siden den 8. maj har helsingoranerne kunne gå på biblioteket for at låne og aflevere. Nu åbner bibliotekerne rigtigt. Fra tirsdag den 2. juni er det således atter tilladt at slå sig ned med en bog eller et blad eller blot for at nyde udsigten. Det er nu også muligt at bruge bibliotekets studierum.

- Vi er rigtig glade for atter at kunne byde borgerne velkommen ind og hygge sig. Nu begynder det at ligne det gode bibliotek igen, som borgerne er vant til, og som de har efterlyst, udtaler bibliotekschef Søren Mørk Petersen.

Det glæder bibliotekschefen, at der nu er større muligheder for at orientere sig i, hvad man gerne vil låne med hjem.

- Mange vil gerne sidde og fordybe sig i litteraturen, før de vælger, hvad de skal have med hjem, og det er der bedre mulighed for nu. Og så bliver det dejligt, at kunne tilbyde de studerende, at de igen kan sidde på biblioteket og arbejde. På den her tid af året plejer det jo at summe med opgaveløsninger og eksamensstof, tilføjer han.

Biblioteket har sat en udvidet afleveringsfrist til 8. juni for de bøger, film, spil og musik, der skulle være afleveret i lukkeperioden. Myndighedernes anbefalinger om afstand bliver fortsat fulgt. Der er for eksempel en grænse for, hvor mange der må være i hvert studierum. Der er markeret med gule mærkater, hvor man skal være særlig opmærksom på håndhygiejne og der er håndsprit på centrale steder i bibliotekerne.

Myndighederne har endnu ikke givet tilladelse til at bibliotekets brugere kan bruge printer, pc'er eller læse aviser.

Bibliotekets arrangementsprogram starter så småt op igen. Se mere på helsbib.dk.