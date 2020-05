Mandag eftermiddag holdt By-, Plan- og Miljøudvalget møde, hvor de skulle diskutere fremtiden for det bevaringsværdige hus på Strandvejen 127. Ejeren af huset har søgt om tilladelse til nedrivning. Foto: Dorte Møller Rasmussen

Send til din ven. X Artiklen: Bevaringsværdigt hus rives ned Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Bevaringsværdigt hus rives ned

Helsingør - 05. maj 2020 kl. 04:23 Af Simon Wincentz Heim Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Nu er skæbnen fastlagt for huset på Strandvejen 127. Det skal rives ned. Det står fast efter, at By-, Plan- og Miljøudvalget mandag holdt møde, hvor de skulle tage stilling til spørgsmålet om nedrivning af det gamle, bevaringsværdige hus.

- Et flertal bestående af Socialdemokratiet og Konservative har valgt at stemme for at give tilladelse til nedrivningen af bygningen, oplyser udvalgsformand Christian Holm Donatzky (R).

Han fortæller, at det ikke var et enigt udvalg, som tog beslutningen. Radikale og Enhedslisten stemte imod nedrivningstilladelse med deres to stemmer i udvalget. Socialdemokratiet og Konservative har til sammen fem medlemmer i udvalget, som alle stemte for.

Ejeren, Baatrup Landinspektøren ApS, havde søgt om nedrivningstilladelse med den årsag, at husets tilstand var i en så ringe forfatning, at det vil være svært at opfylde kravene for en tidssvarende bolig.

Nedrivningstilladelsen bliver nu sendt videre til nabohøring. Her er der mulighed for at gøre indsigelser de første 4 til 6 uger. Hvis der kommer indsigelser af væsentlig grad, så skal udvalget tage sagen op på ny, fortæller udvalgsformanden.

Center for By, Land og Vand anbefalede ellers, at udvalget stemte imod en nedrivningstilladelse og i stedet udarbejdede en bevarende lokalplan for området.

Men det valgte et flertal i udvalget at sidde overhørig.

Centret påpeger dog, at der er visse elementer, som taler for at give tilladelse til nedrivning. Her er det, at bygningerne på ejendommen er i en ringe forfatning, der er ikke tale om umistelige værdier, og området er ikke udpeget som et kulturmiljø ifølge den gældende lokalplan, fremgår det af dagsordenen til mødet.

Ifølge dagsordenen, påpeges det dog også, at sommerhuset på Strandvejen 127 samt naboen på nummer 125, er eksempler på sommerhuse i stor skala, som udgør et samlet afgrænset kulturmiljø. Men det var ikke nok til at lade huset bestå.