Se billedserie Der er mange detaljer på facaden på den historicistiske eller nationalromantiske villa på Nordre Strandvej. Umiddelbart er arkitekten ukendt, men ejendommen bærer dog præg af arkitekt Martin Nyrops pen og/eller inspiration, lyder det fra Helsingør Kommunes Museer.

Bevaringsværdig Strandvejsvilla er reddet

Ejerne af speciel Strandvejsvilla har droppet nedrivnings-ansøgning. Omvendt gav udvalg et ja til nedrivning af et sommerhus i Hornbæk.

Helsingør - 11. december 2020 kl. 13:32 Af Andreas Norrie Kontakt redaktionen

Både forvaltningens og det politiske flertal med K og S i spidsen er blevet kritiseret for at give for let spil til ejendomsejere, som søger om tilladelse til nedrivning af bevaringsværdige bygninger, og argumenterer for, at de er i så de dårlig stand, at de alligevel ikke står til at redde.

Men når det kom til sagen om den karakteristiske og bevaringsværdige villa på Nordre Strandvej 265, som ligger ud til Hornbæk Plantage, så var forvaltningen i Center for By, Land og Vand ganske klare i mælet. Indstillingen var, at der var tale om en villa med en særlige historie og arkitektoniske kvaliteter, som burde bevares. Ligeledes blev det vurderet, at villaen rent byggeteknisk var mulig at renovere.

Sagen om nedrivning af villaen, som blev opført i1896 for tobaksfabrikanten og kongelig hofleverandør Wilhelm Øckenholdt Larsen, skulle have været på dagsordenen på det seneste møde i By-, Plan- og Miljøudvalget, men sagen nåede aldrig at komme til afstemning, da husets ejer valgte at trække ansøgningen tilbage.

Dette skete øjensynlig efter, at det var kommet frem, at et stort fleral i udvalg såvel som byråd ikke ville give den fornødne tilladelse.

Men andet hus ryger På det seneste møde i By-, Plan- og Miljøudvalget blev der dog givet tilladelse til en anden nedrivning af et bevaringsværdigt bindingsværkshus på Fyrrebakkevej 6, som er fra starten af 1800-tallet, og et af de ældste huse i området. Stuehuset har øjensynlig først været en landbrugsbygning, og har senere fungeret som fritidshus.

Huset med den såkaldte SAVE værdi på 4, som er en middel bevaringsværdi, var ifølge forvaltningens vurdering i særdeles dårlig stand, og blev heller ikke vurderet til at være et uundværligt hus. Heller ikke Helsingør Kommunes Museer giver i et høringssvar udtryk for, at det er en bygning, som må bevares for enhver pris.

Kun Enhedslistens medlem af By-, Plan- og Miljøudvalget, Helena Jørgensen, stemte nej.

