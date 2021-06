Se billedserie Området indenfor de røde stregers forventes at blive en del af det nye lokalplanområde. lllustration: Helsingør Kommune

Bevar Hellebæk: Nu kommer der en ny plan for gammelt område

Inspirationen til den nye bevarende lokalplan for dele af Hellebæk og Ålsgårde er hentet fra en lignende lokalplan for det gamle Snekkersten. Arbejdet er i gang

Helsingør - 12. juni 2021 kl. 14:00 Kontakt redaktionen

Rækken af fredede såvel som bevaringsværdige bygninger og særlige bymiljøer er ganske stor i Hellebæk og dele af Ålsgårde.

Indtil nu har man dog ikke haft en samlet og bevarende lokalplan for den ældste del af området, som man har i eksempelvis Snekkersten, hvor der er lavet en lokalplan for det gamle Snekkersten med stilblade og bestemmelser for eksempelvis levende hegn. Stilbladene skal eksempelvis bruges i forbindelse med om- og tilbygninger.

Det er denne model, som man også har taget i brug i Espergærde, hvor der er ved at blive lavet en lokalplan for en stor del af Espergærde mellem Kystbanen, Sundet og Egebæksvang Skov.

På det seneste møde i By-, Plan- og Miljøudvalget blev medlemmerne blev medlemmerne orienteret om, hvor det går med arbejdet med den bevarende for Hellebæk, som det blev besluttet at sætte i gang i maj 2018.

Man kan læse af orienteringen, at man forvaltningen i maj for alvor gik i gang med processen, og startede med blandt besigtigelser, samtaler med borgere, folk med særligt kendskab til samt et forslag til en afgrænsning af området, som lokalplanen skal dække.

Afgrænsningen, der skal endeligt godkendes af politikerne, er ifølge forslaget sat til at gå fra Riffsvej ved Nordre Strandvej i nord, og gå mod syd indtil klædefabrikken. Bygningerne og vejene omkring Bøssemagergade er naturligvis også omfattet. Det samme gør sig gældende med bebyggelserne langs Hellebækvej frem til Hellebæk Kohave.

Tidsplanen er nu den, at den et forslag til en bevarende lokalplan forventes at blive sendt i en indledende høring i løbet af denne måned.

Et forslag til en lokalplan forventes at være klar sidst på efteråret, og lokalplanen forventes at kunne blive politisk behandlet og vedtaget i foråret 2022.

På udvalgsmødet blev orienteringen taget til efterretning af samtlige medlemmer.