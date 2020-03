Jan Wessel udstiller blandt andet olie og papirværker under titlen »Bevægelse«.

»Bevægelse« i Galleri Orange

Der er noget fascinerende og målbevidst i fænomenet bevægelse. Generelt dækker bevægelse over en mangfoldighed af fysiske aktiviteter. I en række nye billeder, oliebilleder og papirværker, har kunstneren Jan Wessel fokus på bevægelse. Når en fysisk aktivitet fryses fast i de sært altmodische motiver, som Jan Wessel viser på udstillingen "Bevægelse" i Galleri Orange, er det op til beskueren at sanse og tolke bevægelsen i dens fulde betydning.

Lørdag er der fernisering på udstillingen mellem klokken 14 og 16, og her kan man også møde kunstneren.

Motivernes overordnede set up er stoflige, sanselige, men udefinerede rum hvori en enkelt person, undtagelsesvis to personer, afbildes i forskellige bevægelses-positurer. Det lykkes Jan Wessel at holde fokuset på fænomenet bevægelse da hans figurer er uden traditionel personpsykologi. Personerne opleves som en abstraktion eller symbol på mennesket i bred forstand, hedder det om Wessels kunst.