Offentligheden ved stadig meget lidt om den episode 3.-4. april, hvor en 24-årig kvinde fra et ikke nærmere oplyst sted fik et hjertestop under en »politiforretning« i detentionen her på politigården i Helsingør. Foto: Allan Nørregaard

Betjente er nu sigtede i sag om ung kvindes død

Helsingør - 01. maj 2019 kl. 04:10

Helsingør: Detaljerne om baggrunden for en bare 24-årig kvindes død efter et hjertestop i detentionen på politistation i Helsingør omkring 4. april har indtil videre været stærkt begrænsede.

Således er det indtil videre kun kommet frem, at Politiklagemyndigheden - populært kaldet DUP - blev underrettet af Nordsjællands Politi om sagen telefonisk klokken 00.54 4. april natten til fredag. Derudover ved vi, at kvinden afgik ved døden på Hillerød Hospital 11. april som følge af hjertestoppet.

Det er sådan, at DUP med adresse i Aarhus skal underrettes om alle sager, hvor eksempelvis personer i politiets varetægt afgået ved døden eller, hvor politiet løsner skud.

Det står også klart, at en borger valgte at anmelde sagen til DUP, og udbad sig, at der blev beskikket en bistandsadvokat til kvindens familie og efterladte. Derudover har sagen været omgivet af den største tavshed fra såvel Nordsjællands Politis som DUP's side.

Således giver Nordsjællands Politis offentlige døgnrapporter omkring episoden ingen mulig forklaring på, hvad der kan være baggrund for episoden. Der står her intet om, at en kvinde er blevet indbragt til politistationen, og anbragt i detentionen.

Men nu viser det sig - selv om informationerne i stadig er få - at der øjensynlig er tale om en mere alvorlig sag end det tidligere er kommet frem.

Således bekræfter seniorefterforsker Gitte Holmgaard Gravesen hos DUP overfor Frederiksborg Amts Avis, at der ikke længere er tale om en rutinemæssig undersøgelse foretaget efter en paragraf om undersøgelser i retsplejeloven.

Hun bekræfter nemlig, at Politiklagemyndigheden har indledt en strafferetlig efterforskning i sagen.

Dette kan betyde, at sigtelsen i sagen kunne lyde på eksempelvis uagtsomt drab.

Seniorefterforskeren afviste imidlertid at kommentere efterforskningen yderligere og henviste til DUP's vagthavende jurist. Det lykkedes dog ikke for avisen tirsdag inden deadline at få en kommentar fra juristen.

Flere betjente

Det fremgår af oplysninger givet skriftligt til anmelderen i sagen, som er den juridiske ildsjæl Dick Sørensen fra Frederiksberg, at Politiklagemyndigheden pr. 25. april har indledt en »realitetsbehandlet strafferetslig efterforskning af dødsfaldet«.

Ifølge korrespondancen skulle der ifølge DUP være tale om episode, som involverede mere end én polititjenestemand, da der bliver talt om »polititjenestemænd«. Endvidere fremgår det af korrespondancen, at hjertestoppet skete i forbindelse med en »politiforretning«. Dette skal efter alt at dømme tolkes sådan, at betjentene ikke har fundet kvinden livløs i cellen. Dette bestyrkes endvidere af, at det fremgår, at kvinden kom »alvorligt til skade« under politiforretningen.

Når der sker en strafferetlig efterforskning fra DUP's side, så bliver de involverede betjente efter en fast praksis altid sigtet. Det er også vigtigt, at understrege, at en sigtelse også tjener som en beskyttelse af de involverede betjente, som derved sikres en række rettigheder.

Var påvirket

Ifølge Frederiksborg Amts Avis' oplysninger, så skulle den 24-årige kvinde på tidspunktet forud for hjertestoppet have været påvirket af såvel alkohol som en eller anden form for stoffer eller medicin.

Der skulle også på et tidspunkt - før den omtalte politiforretning - have været en læge forbi detentionen.

norrie

