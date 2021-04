En svensk mand, som udsatte en Snekkersten-borger for hjemmerøveri, er nu blevet udvist af Danmark for bestandig.Foto: Lars Skov

Bestilte prostitueret og kokain: Nu udvises røver for bestandig

Et besøg af en prostitueret i januar sidste år udviklede sig for en 45-årig mand til et sandt mareridt, da han blev udsat for hjemmerøveri i sin Strandvejsvilla i Snekkersten.