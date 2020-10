Besættelsen på 75 års afstand

I 2020 er det 75 år siden, at Danmark blev befriet. Det var mørke år, hvor nationens eksistens stod på spil, og der var brug for fællesskab og solidaritet. Men det var også år, der gravede dybe kløfter i befolkningen mellem dem, der fandt det rigtigst at samarbejde med tyskerne og dem, der ønskede krig imod dem.