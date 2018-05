Se billedserie Sidste år sluttede øl-løbet foran Kulturværftet i en regnplaget pinse. I år slutter "løbet" på Gummistranden. Foto: Foto: Kenn Thomsen

Berygtet ølløb forventer 8.000 tørstige deltagere

Helsingør - 15. maj 2018 kl. 13:47 Af Andreas Norrie Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Søndag starter »Øl Løbet« for 20. gang på Snekkersten Havn. En håndfuld unge fyres årlige tradition i pinsen om at komme hurtigst muligt fra Snekkersten Havn til Kronborg Strand mens man to og to samtidig deler en kasse Wiibroe-pilsner er blevet til en af Helsingør-områdets absolut største og mest omdiskuterede (druk)fester. I år er det 20 år siden, at traditionen startede, og det betyder, at man naturligvis forventer masser af gæster - intet mindre end 8.000! forventer man møder op til starten klokken 12 i Snekkersten, fremgår af løbets officielle Facebook-side.

I årenes løb har ølløbet i øvrigt udviklet sig fra kun at handle om druk til også at være lidt af en udklædningsfest - eller Helsingørs svar på Københavns Distortion...

Turen går traditionen tro fra Snekkersten ad Strandvejen og turen ender på Gummistranden, hvor der er lagt op til en stor strand-fest med masser af DJ's, og hvor der er fest frem til ved 18-tiden. Skulle nogle have lyst til at feste videre, som reklamerer både Club Retro og »Hatten« med »after party«.

Stor strandfest - uden glaskår

Gennem årene har der været en del kritik af arrangementet på grund af knuste flasker, tis og umådeholdent druk samt enkelte både voldelige og tragiske episoder. Således endte ølløbet sidste år helt oppe på Byrådets bord, da borgmester Benedikte Kiær(K) syntes, at det var uhensigtsmæssigt, at arrangementet havde fået tilladelse til at slutte festen på pladsen foran Kulturværftet.

I forhold til at imødekomme klager er det blevet forbudt at medtage glasflasker på Gummistranden ligesom arrangørerne anbefaler deltagerne at benytte de mobiltoiletter og affaldsspande, som er opstillet på ruten.

Og ikke mindst:

- Opfør jer så anstændigt som I kan, efter 15 øl ;-), slutter arrangørerne.

