Nu må ministeren tage affære, mener de to lokale folketingspolitikere, som nu bringer ulykkeskrydset ind på Christiansborg. Foto: Presse-Foto.dk.

Send til din ven. X Artiklen: Berygtet dødskryds når Christiansborg Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes. OBS! Denne artikel er en betalingsartikel og kan derfor kun læses af abonnenter eller mod betaling.

Berygtet dødskryds når Christiansborg

Efter tirsdagens ulykke kræver lokale folketingspolitikere nu handling fra Christiansborg. Alt andet er uacceptabelt, lyder det.

Helsingør - 16. juli 2021 kl. 06:17 Af Trine Lønbro Nielsen Kontakt redaktionen

Ulykken, der kostede en 55-årig kvinde livet tirsdag morgen, når nu hele vejen ind til Christiansborg. Krydset Flynderborgvej/Stubbedamsvej, hvor ulykken skete er nemlig statsvej, og nu kræver lokale folketingspolitikere handling.

- Det er så dybt tragisk, og det ryster jo en helt ind til benet, når sådan noget her sker. Det er simpelthen ikke til at bære, og derfor skal der gøres noget ved det kryds nu, lyder det fra Birgitte Bergman, der sidder i Folketinget for de konservative.

Allerede sidste sommer rettede hun henvendelse til transportminister Benny Engelbrecht (S) angående det farlige kryds. Her spurgte hun til, om der var udbedringer på vej, og til det svarede ministeren skriftligt:

- Jeg har forhørt mig hos Vejdirektoratet, der oplyser, at overordnet set er der et meget begrænset antal ulykker i dette kryds. Foruden ulykken den 9. april 2019 er den seneste alvorlige ulykke sket den 26. juni 2012. Ingen af de to ulykker har involveret bløde trafikanter, dvs. fodgængere eller cyklister.

Svaret fremgår af et opslag Birgitte Bergman onsdag formiddag postede på sin facebookprofil.

Også til justitsministeren Ifølge Birgitte Bergman, der selv bor i nærheden af det berygtede kryds, så skal der gøres noget mere for at højne trafiksikkerheden, og derfor har hun nu i sinde at følge op på sidste års spørgsmål og igen rykke transportministeren for, at krydset bliver udbedret.

- Når der igen sker en dødsulykke i det her kryds - der forresten ligger lige op ad et smukt villakvarter og en skole, hvor der færdes mindre børn - så bliver vi simpelthen nødt til at reagere. Vi bliver nødt til at lytte til de bekymrede borgere, og få gjort noget ved det, og derfor vil jeg nu også involvere justitsministeren, siger hun.

Dybt uacceptabelt Det er ikke kun Birgitte Bergman, der vil bringe sagen op på Christiansborg. Det vil Henrik Møller, der sidder i Folketinget for Socialdemokratiet, og som er medlem af Transportudvalget, også.

For ham er det dybt uacceptabelt, at der ikke er gjort mere ved krydset, når det har en så lang historik med mere eller mindre alvorlige ulykker.

- Det her er ikke den første dødsulykke, der sker i det kryds, og det er simpelthen ikke orden, at der ikke bliver gjort mere ved sikkerheden. Jeg har involveret formanden for Transportudvalget med henblik på at gå til ministeren, fortæller han og tilføjer, at det er hans måde at gøre noget i den her sag på.

- Det her er jo ikke ensbetydende med at krydset bliver ændret, men jeg bliver nødt til at gøre, hvad jeg kan, når sådan noget her sker, fortæller han.

En rundkørsel ? Hvad løsningen i det farlige kryds må være, kan Henrik Møller ikke svare på, men han peger på, at en rundkørsel kan være en mulighed.

- Nu er jeg ikke trafikteknikker, men vi ved, at rundkørsler virker. Det er måske et lidt mærkeligt sted med en rundkørsel, men det må nogle fagfolk afgøre.

Tirsdagens ulykke er den anden dødsulykke på ti år. Derudover har krydset tidligere været ramt af en stribe mere eller mindre alvorlige sammenstød.

Ifølge Vejdirektoratet er der løbende blevet lavet tiltag for at forbedre trafiksikkerheden. Der har kun været en anden ulykke - og denne uden personskade de seneste fem år.