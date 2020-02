Beruset knallertfører flygtede: Fanget i mudderpøl

En 27-årig mand fra Helsingør blev torsdag aften sigtet for at køre knallert, selvom han var frakendt førerretten og var spirituspåvirket. Manden blev første gang truffet af en patrulje på Tårnhøjvej ved 18-tiden, men stak af på knallerten ind i en nærliggende skov.

Her sad knallerten fast i noget mudder, og betjentene fik fat i ham. Han blev anholdt og taget med på skadestuen for at få taget en blodprøve, der skal fastlægge hans nøjagtige promille, og herefter blev han løsladt igen.