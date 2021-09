Se billedserie Der var tale om en nyfortolkning af den moderne villa, da arkitekt Carl Brummer omkring 1995 tegnende Ellestuen. Det blev også et gennemnbrud for den dengang ukendte arkitekt, der senere her i lokalområdet tegnede Køllesgård i Humlebæk og Gure Kirke. Foto: Hellebæk-Aalsgaard Egnshistoriske Forening

Berømt villa i fare for nedrivning: Politikerne får sidste ord

En ejendomsmægler annoncerer allerede med seks projekt-rækkehuse på Odinshøjvej på stedet, hvor den kendte villa Ellestuen ligger. Både lokale og museum er imod nedrivningsplanerne.

Helsingør - 09. september 2021

En større gruppe borgere - både lokale og udenbys - blev at dømme efter oplysninger fra kommunens byggesagsarkiv ganske overraskede og chokerede, da de opdagede, at der var blevet sat seks rækkehuse fra selskabet Bulow Huse til salg på adressen Odinshøjvej 180, som huser den karakteristiske villa Ellestuen, der er tegnet af arkitekt Carl Harald Brummer(1864-1953) i 1895 til den dengang meget succesfulde forfatter og maler Alexander Svedstrup. En kunstner, som arkitekten havde mødt på en togtur.

Villaen, som i dag ligger på en 6.000 kvadratmeter stor grund, blev tegnet i en særlig norsk inspireret stil, som i datiden vakte betydelig opmærksomhed. Det skyldtes blandt andet, at villaens stil ikke var præget af klassicisme eller anden sydeuropæisk inspiration. Faktisk blev huset omtalt i flere internationale arkitekturtidsskrifter, og førte til, at Carl Brummer kom til at tegne private villaer i Holland, USA og Tyskland.

Imidlertid er villaen i Helsingør Kommunes system - af muligvis diskutable årsager - ikke registreret med nogen høj bevaringsværdi. Der er således tale om en såkaldt Save værdi på 5. Det betyder, at det det ikke er nødvendigt med en politiske godkendelse i forbindelse med en nedrivning. Ligeledes er en nedrivning heller ikke strid med den ældre lokalplan for området.

Med andre ord, så peger meget på, at folkene bag projektet med de seks udsigtsrækkehuse på skrænten tæt på Hornbæk Plantage har haft god grund til at tro, at en byggetilladelse med tilhørende nedrivning mere eller mindre var en rutinesag.

- Det er rigtigt, at vi har haft en dialog med ejerne om de regler, som gælder for ejendommen i forhold til bevaringsværdi og lokalplaner, og her var en nedrivning ikke umiddelbart et

problem, siger områdeleder for bygssagsområdet,Søren Aarup, fra forvaltningen i By-, Land og Vand.

Museum siger fra Men henvendelserne fra offentligheden og en vurdering indhentet fra Helsingør Kommunes Museer har nu ført til, at det er nødvendigt med en politisk vurdering af en eventuel nedrivning, lyder det fra Søren Aarup.

Det fremgår dog samtidig af en korrespondance i sagen, at der også kan være en risiko for, at kommunen vil få et muligt erstatningsansvar ved et nej til nybyggeri på grunden.

Men beskeden er dog også ganske klar fra museets sagkyndige.

- Med sin arkitektur, historie og tidligere ejere bidrager den væsentligt til den historiske fortælling om datidens livsstil og om Nordkysten som rekreativt område for kunstnere og velhavere i slutningen af 1800-tallet og begyndelsen af 1900-tallet. Samlet set viser haven, huset og dens rige udsmykning ude og inde et velhaverhjem med overskud, æstetik og sans for kultur. Ejendommen bør bevares for eftertiden i samme ånd, lyder konklusionen fra Helsingør Kommunes Museer

Kræver lokalplan Der er lagt op til, at sagen bliver behandlet politisk på mødet i oktober i By-, Plan- og Miljøudvalget.

Har skal politikerne tage stilling til, hvorvidt der skal nedlægges et paragraf 14-forbud mod nedrivningen. Hvis der bliver givet et sådant forbud, så skal der samtidig udarbejdes en lokalplan for stedet.

By-, Plan- og Miljøudvalgets formand Christian Holm Donatzky(R)oplyser, at han ikke har nået at sætte sig nærmere ind i sagen, men at han helt generelt er imod nedrivning af bevaringsværdige huse af hensyn til både de historiske værdier og klimaet.