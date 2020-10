Bergmann-klassiker på Kulturværftet

Nadvergæsterne fra 1962, der havde dansk biografpremiere under titlen Lys i mørket, er den midterste og mørkeste del af Bergmans trilogi om gudstroen eller manglen på samme. De to øvrige film er Som i et spejl fra 1961 og Stilheden også fra 1962.

Filmen fokuserer på en gruppe sognebørn i en svensk landsby. Præsten (Gunnar Björnstrand) indser, at han har mistet troen siden sin kones død, og hans tro sættes på endnu en prøve, da den eksemplagede skolelærerinde (Ingrid Thulin) frier til ham, og en selvmordstruet mand (Max von Sydow) opsøger ham for sjælesorg. Præsten formår ikke at hjælpe dem og kan kun tilbyde dem sin usikkerhed og tvivl. At handlingen er henlagt til en søndag aften i november - årets tristeste måned - bidrager til filmens mørke stemning.