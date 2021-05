Benji har været væk i mere end tre uger nu, men er måske set i Mikkelborg. Hvis du sidder inde med information, kan hundens ejer kontaktes på 31 13 75 80. Foto: Privatfoto

Send til din ven. X Artiklen: Benji er fortsat forsvundet: Nu er der drama i kulissen Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Benji er fortsat forsvundet: Nu er der drama i kulissen

Hunden Benji, der er en bosnisk gadehund, er fortsat ikke blevet fundet, og nu har en del af eftersøgningsholdet trukket sig. Det sker efter en konflikt med hundens ejer.

Helsingør - 20. maj 2021 kl. 05:28 Af Christopher Valeur Kontakt redaktionen

Det er nu mere end tre uger siden, at Birgitte Wellings bosniske gadehund, Benji, løb fra hende ved Egebæksvang Skov. Her løb han væk i den sydlige ende af skoven tæt på Mørdrupvej, hvor han efterfølgende løb over den sumpede eng bag Egebæksvang Kirke. Siden da har der været tvivl om, han overhovedet er blevet set, og nu er der også opstået en konflikt mellem Birgitte Welling og eftersøgningsholdet, der blandt andet tæller personerne bag Facebook-gruppen, Landsdækkende hjælp til efterlyste og fremlyste hunde.

Læs også: Stor dusør udloves for at skaffe Benji hjem

Måtte ikke kalde Selvom alt har syntes at virke professionelt i eftersøgningen af Benji, har der i kulisserne været stort drama. Eksempelvis valgte Birgitte Welling at udlove en dusør på 10.000 kroner til den person, der fandt Benji, men det var folkene bag efterlysningsgruppen imod. Derudover blev det diskuteret, hvordan Benji, der er en gadehund, ville reagere, når han havde været væk i længere tid.

- De har arbejdet ud fra, at det er en gadehund, der er mærkelig og angst, men Benji var ikke bange for mennesker. Han ville aldrig gemme sig, men jeg fik at vide, at jeg ikke måtte kalde på ham, når jeg var ude og lede, for så ville han blive bange. Det kan godt være, at de er eksperter i forsvundne hunde, men jeg er altså ekspert i min egen hund, fortæller Birgitte Welling.

Kunne ikke kommentere Der blev i forbindelse med eftersøgningen af Benji lavet en Facebook-gruppe, hvor knap 300 mennesker var medlemmer. Her tog hundeglade frivillige og folkene bag den landsdækkende hjælpegruppe teten, og til Birgitte Wellings store frustration, kunne hun ikke få lov at være med i styringen af eftersøgningen.

- Jeg kunne ikke få lov at dele opslag, men skulle få mine opslag godkendt af dem, men de afviste flere af de ting, som jeg skrev. I starten tænkte jeg, at de var eksperter, og at det var bedre at stå med dem end at stå alene. Men vi har været meget uenige undervejs, og jeg har været utilfreds hele vejen igennem. På et tidspunkt fokuserede de på et sted, hvor der var set en brunhvid hund, og det er på trods af, at min hund er karamelfarvet, siger Birgitte Welling.

Det endte med, ifølge Birgitte Welling, at hun til sidst hverken kunne kommentere på opslag eller lave nye opslag selv. Hun fik heller aldrig lov til at være administrator i gruppen, og hun fortæller, at hun aldrig fik en forklaring på hvorfor, at hun ikke måtte blive administrator. Det endte med at folkene fra den landsdækkende eftersøgningsgruppe trak sig, hvorefter gruppen til sidst blev slettet.

Stor bebrejdelse Birgitte Welling leder fortsat efter sin hund. I forrige uge blev der lagt kamera fem meter ind i tre forskellige rævegrave, men der var ingen spor efter Benji. Hun kan godt mærke, at det har været nogle hårde uger, hvor hun også er blevet bebrejdet af nogle af personerne bag eftersøgningsgruppen.

- De har været modbydelige imod mig. De har sagt til mig, at jeg ikke burde have sluppet ham, men det gjorde jeg ikke. Han løb væk fra mig, mens jeg skulle bære en af mine andre hunde ud af bilen. Jeg er ulykkelig over det her, siger Birgitte Welling.

Dyrenes beskyttelse: Politiets ansvar

Hos Dyrenes Beskyttelse hjælper man ikke aktivt med eftersøgninger af forsvundne kæledyr, men af de 130.000 henvendelser, som de får om året, er flere af dem omhandlende forsvundne dyr.

- Hvis vi får et opkald om et forsvundet kæledyr, sætter vi dyret på observationslisten. Hvis vi får nys om en hund, der ligner den forsvundne, kobler vi ejer sammen med den fundne hund. Men som udgangspunkt er det politiet, der har ansvaret for hittehunde, fortæller familiedyrschef hos Dyrenes Beskyttelse, Jens Jokumsen.

Selvom det er mere end tre uger siden, at Benji forsvandt, er der stadig håb for at finde ham. Tirsdag blev det meldt ud fra flere personer i Mikkelborg, at de havde set en snavset, haltende hund, der passede til Benjis beskrivelse i størrelse og udseende. Det lykkedes dog ikke at fange den haltende hund. Det er dog tidligere set, at gadehunde har været væk i flere måneder for til sidst at blive fundet.

- Danmark er heldigvis ikke så stort et land, så man vil opdage en forsvundet hund på et tidspunkt. Gadehunde, der kan have haft en anderledes opvækst, end de fleste danske hunde har haft, kan leve vildt i nogle måneder. De har været vant til at leve på gaden, hvor de har levet et hårdt liv og søgt væk fra mennesker, fortæller Jens Jokumsen.

De frivillige i eftersøgningen af Benji, samt personerne bag Facebook-gruppen, Landsdækkende hjælp til efterlyste og fremlyste hunde, har ikke ønsket at kommentere på historien.

relaterede artikler