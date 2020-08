Markeringen af 75 året for Danmarks Befrielse er aflyst på lørdag. Arkivfoto

Befrielses-arrangement aflyses

Først skulle det have været den 4. maj. Så blev arrangementet flyttet til den 29. august på grund af Covid-19 restriktionerne, og nu er lørdagens arrangement også blevet aflyst. Det drejer sig om markeringen af 75 året for Danmarks befrielse,

- Da forsamlingsforbuddet ikke er blevet lempet som ventet, er det ikke muligt at gennemføre de planlagte aktiviteter, hedder det i begrundelsen for at aflyse markeringen.