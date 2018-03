Cyklistforbundet skal have ny formand og ny bestyrelse. På borgermødet den 20. marts skal man drøfte mål og visioner for cykeltrafikken. Foto: Sarah Marie Winther

Bedre cykelby - hvordan ?

Helsingør - 13. marts 2018 kl. 15:38

Det er overskriften, når Cyklistforbundet i Helsingør inviterer alle interesserede til generalforsamling, valg af ny bestyrelse og åbent borgermøde mandag den 20. marts i Toldkammeret. Alle er velkomne.

Hvilke visioner og mål skal vi have for cykeltrafikken i Helsingør? Det kan du høre mere om og debattere, når formanden for Helsingør Kommunes By-, Plan- og Miljøudvalget, Christian Holm Donatzky, sammen med Cyklistforbundets direktør, Klaus Bondam, deltager i det åbne borgermøde.

Mødet afholdes i forbindelse med den årlige generalforsamling i Cyklistforbundets lokalafdeling i Helsingør, hvor alle interesserede inviteres til at stille op til lokalafdelingens bestyrelse, også selvom man ikke er medlem endnu.

40 år med dækaftryk

Lokalafdelingen har eksisteret i over 40 år og har i høj grad sat dækaftryk på cykeltrafikken i Helsingør. Især Cyklistplanen fra 2010, hvor en del af de gode intentioner med Cyklistplanen er udført, er en stærk guide til bedre forhold for Helsingørs cyklister.

Men der er stadig behov for, at cyklisterne presser på for at få politikere og embedsfolk til at gennemføre de mange gode ideer til forbedringer for cyklisterne, der er beskrevet i planen.

Derfor håber Cyklistforbundet at se mange af Helsingørs cyklister til mødet den 20. marts. Det holdes i Toldkammerets Store sal, starter kl.19.00 og fortsætter kl. 19.30 over i det åbne borgermøde.

Også direktøren for Cyklistforbundet, Klaus Bondam, deltager i generalforsamlingen. Han fortæller blandt andet, hvordan Cyklistforbundet kan støtte og rådgive nye aktive i forbundet. Den afgående bestyrelse stiller sig også til rådighed for at hjælpe den nye bestyrelse godt i gang med arbejdet.