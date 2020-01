Mohamad Othman er ingeniørstuderende, men derudover er han også medierepræsentant for beboergruppen på Nøjsomhed, som kæmper mod de kommende tvangsflytninger. Foto: Simon Wincentz Heim

Beboergruppe: »Kommunen har valgt en pistolløsning«

Planen er fortsat at gå rettens vej i kampen mod tvangsflytninger. Konsekvenserne er ikke beboernes ansvar, lyder det fra beboergruppen.

Helsingør - 09. januar 2020 kl. 04:11 Af Simon Wincentz Heim Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Konflikten mellem Boliggården, kommunen og beboerne på Nøjsomhed i Helsingør spidser nu for alvor til. Mohamad Othman, der er medierepræsentant for beboergruppen, fortæller, at de så sent som for fem dage siden havde et møde mellem deres advokat Morten Tarp og de 96 familier, der muligvis skal tvangsflyttes. Her gik de deres plan igennem - og de tøver ikke, selvom konsekvenserne rykker nærmere. - Vi venter blot på vores opsigelser, så vi kan rykke videre og tage sagen i retten, siger Othman.

Trækker ud Hvis Nøjsomhed ender med at blive en hård ghetto, så har borgmester Benedikte Kiær (K) tidligere sagt, at hun gerne så Mohamad Othman forklare de 300 berørte familier, at de nu også skal flytte - fordi de oprindelige 96 familier nægtede. Men det er ikke en situation, som Benedikte Kiær skal regne med at se. - Vi er klar over konsekvenserne, men vi mener ikke, at det er vores ansvar. Det er ikke vores ansvar, at 300 familier skal flyttes. Det er kommunen og boligselskabet, som ikke har været hurtige nok og fejlet med deres løsninger, fortæller han.

Kampen Selvom den midlertidige direktør for Boliggården, Bent Frederiksen, mener, at det nok skal lykkes at få de 96 familier flyttet i tide, er det ikke sikkert, at han får ret. Det forholder sig nemlig stik modsat hos Mohamad Othman. - Jeg ved, at de ikke kan nå det, siger han og fortsætter: - Lige så snart vores indsigelser er indgivet, må vi blive boende i vores lejlighed under retssagen. Han henviser desuden til deres advokat, som fortæller, at en sag som deres typisk er et år undervejs i byretten. Det er muligvis en kamp, som ender med at gøre Nøjsomhed til en hård ghetto i løbet af dette år. - Hvis det fortsætter, som det ser ud nu, så tror jeg, vi ender som en hård ghetto, siger Othman. Det trækker op til at både beboere, kommune og boligselskab har ryggen mod muren. - Kommunen har valgt en pistolløsning. Her er det enten alt eller intet, siger han.