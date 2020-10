Beboer er rystet: Unge hærværksmand smadrede rude med bat

Klokken 19.45 tirsdag indløb der anmeldelse om, at fire unge drenge befandt sig på Klyveren i Snekkersten, hvor de gik rundt og kastede med sten på dørene ved et hus, og den mandlige beboer på stedet var bekymret for, om ruderne i døren ville blive smadret.