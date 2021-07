Barndomsvennerne Hamza Gül og Ümit Ünzün har åbnet Vester Torv Bazar i Espergærde Centret. Foto: Pressefoto

Basar åbnet: Sælger populære donuts

To barndomsvenner har åbnet Vester Torv Bazar i Espergærde Centret, hvor der blandt andet er mulighed for at købe de populære donuts fra DonutLab.

06. juli 2021
Af Christopher Valeur

I onsdags blev Espergærde Centrets sidste ledige lokale forvandlet til en basar. Det er barndomsvennerne Hamza Gül og Ümit Ünzün, der nu bor i henholdsvis Helsingør og Ålsgårde, der står bag den helt nye Vester Torv Bazar. De to barndomsvenner fandt hurtigt på idéen og har efterfølgende arbejdet effektivt for at få åbnet basaren.

- Idéen til basaren startede, da vi så, at der var et ledigt lokale. Vi spurgte os selv, hvad der mangler i Espergærde, og der var svaret frugt og grønt. Vi snakkede i en times tid, og så var idéen på plads. Efterfølgende har vi arbejdet på basaren i et halv år, og de sidste tre måneder har vi bygget butikken op fra bunden, fortæller medejer af Vester Torv Bazar, Hamza Gül.

Populære donuts Hamza kommer med en baggrund som selvstændig taxamand, men har været nødt til at sadle om, da taxamarkedet har været hårdt ramt under corona, mens hans samarbejdspartner Ümit står bag den populære donutkæde, Donutlab, sammen med sine søskende. Et samarbejde mellem basaren og donutkæden har da også ligget lige til højrebenet, hvorfor det er muligt at købe donuts fra DonutLab i Vester Torv Bazar.

- Mange personer har ønsket, at DonutLab åbner i flere byer end Helsingør. Det kan være nogle unge mennesker, der ikke gider at tage til Helsingør, som nu vil kunne købe donuts i Espergærde hos os. Derudover kan man købe alle tørvarer, specielle olier fra blandt andet Grækenland og Tyrkiet, og så er alt vores pålæg halal, siger Hamza Gül.

Udsolgt Vester Torv Bazar åbnede dørene op for kunder klokken 9.30 i onsdags, hvor der blandt andet blev lokket med smagsprøver. Her var det muligt at prøve donuts fra DonutLab, og folk har kunnet lide, hvad de smagte, for kædens donuts blev efterfølgende revet væk.

- Vi havde udsolgt på donuts på vores åbningsdag og i torsdags. Vi er generelt blevet taget rigtig godt i mod, og vi takker for, at der er blevet taget så godt i mod os, fortæller Hamza Gül.