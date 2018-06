Bank må blive på 1. sal

Det står klart efter det seneste møde i By-, Plan- og Miljøudvalget, hvor medlemmerne i enighed efter en indstilling fra forvaltningen i Center for By, Land og Vand afviste en ansøgning om dispensation fra Lokalplan for Helsingørs Bykerne«, som fastslår, at stueetagerne langs hovedstrøgene skal bruges til detailhandel - og ikke banker eller ejendomsmæglere. Den tidligere ejer af bygningen, en ejendomsmægler, fik også ad to gange afslag på at indrette kontor i stueetagen.