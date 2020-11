Bang: Tyv Løb med udstødningsrøret

En 74-årig mand fra Helsingør fik sig noget af en forskrækkelse, da han på et tidspunkt torsdag formiddag startede sin bil på Herluf Trolles Vej. Her lød der nemlig et højt brag. Da manden så nærmere på bilen, opdagede han, at udstødningsrøret og katalysatoren var blevet stjålet. Tyveriet blev anmeldt torsdag eftermiddag klokken 15.19.