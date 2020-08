Se billedserie Der var lagt 500 bamser ud på Axeltorv, da der skulle rettes fokus på børnene i Moria flygtningelejren. Foto: Christopher Valeur

Bamser indtog Axeltorv

Torvet flød med bamser i den gode sags tjeneste, da Mellemfolkeligt Samvirke lagde 500 bamser for at sætte fokus på børnene i Moria lejren.

Helsingør - 25. august 2020 kl. 17:20 Af Christopher Valeur

Tirsdag eftermiddag gjorde Mellemfolkeligt Samvirke deres entré på Axeltorv ved at placere 500 bamser på torvet. Arrangementet er sat i verden for at gøre politikere og borgere opmærksomme på flygtningelejren Moria i Grækenland, hvor omkring 20.000 flygtninge er placeret. Af dem er 42 procent børn under 18 år. Netop børnene er hvad man håber at kunne gøre en forskel for, fortæller frivillig koordinator i Mellemfolkeligt Samvirke, Andreas Stokkendal.

- De 500 bamser symboliserer de 500 børn fra flygtningelejren som vi mener vi i Danmark skal tage mod. Det er et passende tal ift. kvoteflygtninge og kapaciteten i kommunerne, siger han.

Lokalt engagement Axeltorv blev valgt som stedet, hvor bamserne skulle placeres, efter at lokale frivillige i byen henvendte sig. Efterfølgende kontaktede Mellemfolkeligt Samvirke lokalpolitikerne og hurtigt kom der støtte til projektet fra to af lokalpolitikerne, fortæller Andreas Stokkendal.

- Allan Berg Mortensen og Christian Holm Donatzky vil den 31. august foreslå at borgmester Benedikte Kiær kontakter udlændinge- og integrationsminister Mattias Tesfaye og fortæller at Helsingør Kommune er klar til at tage et ansvar for flygtningebørnene i Moria flygtningelejren, siger han.

Undervejs havde forbipasserende mulighed for at snakke med Mellemfolkeligt Samvirke, ligesom lokalpolitikeren Allan Berg Mortensen(E) kom forbi. Her var det også muligt at støtte en underskriftsindsamling, der kræver at Danmark tager imod 500 børn fra lejren.